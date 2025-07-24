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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 18:00

В Североморске ведётся модернизация системы наружного освещения

Работы ведутся по двум контрактам. Один включает замену опор освещения вместе с расширением проезжей части, ремонтом дорожного полотна и тротуаров. Как отмечает администрация муниципалитета, такие серьёзные изменения происходят в этом году на четырёх проездах: ул. Северная Застава, ул. Комсомольская, 3 - ул. Флотских Строителей, 7, ул. Советская, ул. Генерала Фулика.

Не менее масштабные работы запланированы по двухгодичному контракту. И хотя срок исполнения договора в следующем году, большое объём подрядчик обещает выполнить уже в этом: в первую очередь на Мурманском шоссе, Сивко, Сгибнева и площади Мужества. Светлее также должно стать на проездах и тротуарах на улицах Колышкина, Авиаторов, Саши Ковалева, Северная Застава во флотской столице, в Североморске-3 и Щукозеро.

Всего планируется заменить, а в некоторых местах, как на ул. Авиаторов, установить впервые не менее 500 опор с двойными однонаправленными светильниками.

Все это стало возможно благодаря программе реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18389-stanet-svetlee/

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