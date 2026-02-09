В Североморске ветеранам вручили юбилейные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье»

В администрации муниципалитета ЗАТО г. Североморск прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

Напомним, этой медалью могут быть награждены ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых действиях на территории Мурманской области, «Дети Великой Отечественной войны», жители, внесшие существенный вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание.

Главными героями вечера стали североморцы, детство которых пришлось на тяжёлые военные годы.

- Глядя на вас, я с уверенностью говорю: крепче, сильнее и стойче людей в нашей стране не найти! - отметила председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, вручая медали североморцам старшего поколения. - У вас невероятно богатый жизненный опыт, ваша жизнь — подлинный пример силы духа и несгибаемой воли. Мы — ваши дети, внуки, правнуки — часто отстаем от вас по той энергии, по тому оптимизму, с которым вы прошли через десятилетия, преодолевая трудности и строя будущее. Рассказывайте нам о своем пути. Ваша память — это живая история, огромное сокровище, которое необходимо передать из поколения в поколение.

Кроме того, юбилейных медалей удостоены волонтёры и поисковики. Почётный знак губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО» присвоен волонтёру Ольге Горай, которая помогает бойцам в нашем госпитале.

