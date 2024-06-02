В Североморске вновь искали бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. И нашли

Офицерами военного следственного отдела по Североморскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов был проведён очередной рейд по выявлению «новых» граждан России, не вставших на воинский учёт.

В ходе мероприятия посещены торговые точки и строительные объекты ЗАТО г. Североморск, всего проверено свыше десятка граждан указанной категории, среди которых выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные лица были сопровождены в военкомат.

Помимо этого, всем проверенным лицам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту.

Фото предоставлено военным следственным отделом по Североморскому гарнизону.