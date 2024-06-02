В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеряМы можем многое, если захотим: аргентинские учёные разработали заменители деревьев, а французские пекари побили рекорд Гиннесса по самому длинному в мире багету
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.06.24 14:00

В Североморске вновь искали бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. И нашли

Офицерами военного следственного отдела по Североморскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов был проведён очередной рейд по выявлению «новых» граждан России, не вставших на воинский учёт.

В ходе мероприятия посещены торговые точки и строительные объекты ЗАТО г. Североморск, всего проверено свыше десятка граждан указанной категории, среди которых выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные лица были сопровождены в военкомат.

Помимо этого, всем проверенным лицам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту.

 

Фото предоставлено военным следственным отделом по Североморскому гарнизону.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:10«ЧАЙФ 35+». Юбилейный концерт Crocus City Hall 2022 (16+)21:55«Злые соседи». Художественный фильм (16+)23:30«Не факт». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Смартфоны, бытовая техника, путевки и лекарства — самые дорогие покупки россиян за год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллар укрепляется на 40 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика