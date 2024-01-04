В Североморске военнослужащие Северного флота провели новогоднее мероприятие для детей

Для посетителей мероприятия были организованы игры и конкурсы, хороводы вокруг ёлки. Различные фигуры из снега украсили военный городок и превратили его в настоящую сказку. На спортивной площадке для любителей активного отдыха проводились игры по футболу. Были организованы катания на мототехнике.

На причальном фронте соединений надводных кораблей в ЗАТО г. Североморск моряки Северного флота организовали и провели новогоднее мероприятие для детей и взрослых флотской столицы.

Для посетителей мероприятия были организованы игры и конкурсы, хороводы вокруг ёлки. Различные фигуры из снега украсили военный городок и превратили его в настоящую сказку.

На спортивной площадке для любителей активного отдыха проводились игры по футболу. Были организованы катания на мототехнике.

Также экипажи кораблей установили палатки с угощениями, где все желающие могли попить горячий чай и отведать вкусную выпечку, приготовлению корабельными коками.

По завершении праздника детям были вручены вкусные подарки, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494408@egNews