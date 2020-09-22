В Североморске восстанавливают качество горячей воды

Глава ЗАТО Владимир Евменьков провёл заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, где специалисты выработали план действий для решения проблемы. В работе комиссии приняли участие представители АО «МЭС», «Североморскводоканала», Центральной районной больницы Североморска, территориального Управления Роспотребнадзора, управляющих компаний, отделов администрации муниципалитета.

По жалобам горожан на запах нефтепродуктов в горячей воде инициирована проверка. Административное расследование с отбором проб воды совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проведёт Роспотребнадзор.

По словам руководства филиала «Мурманэнергосбыт», котельная работала в штатном режиме, технологических сбоев зафиксировано не было. В ближайшее время тепловики должны разобраться в причинах ухудшения качества воды у потребителей нескольких домов нижней части Североморска и оперативно доложить о проведённой работе.

На сегодняшний момент резервуар, из которого вода подаётся в систему, выведен из эксплуатации. В работе резервный источник. Также начался слив воды в домах – силами управляющих компаний и АО «МЭС». Система будет промыта.