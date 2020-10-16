В Североморске возбуждены дела об административных правонарушениях по факту выявления нарушений в деятельности управляющих организаций

Прокуратурой города Североморска в ходе проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление жилищного фонда ЗАТО г.Североморск, установлен ряд нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

Например, установлены факты несоблюдения законодательства о проведении ремонта многоквартирных домов, своевременной влажной уборки подъездов, надлежащего содержания крыш, инженерных сетей и иные.

С учётом изложенного, прокуратурой города внесено 9 представлений об устранении нарушений действующего законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Возбуждены также дела об административных правонарушениях в отношении генеральных директоров ряда управляющих компаний по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Постановления прокурора г. Североморска направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.