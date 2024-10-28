В Североморске за две недели количество обращений, связанных с отсутствием отопления и горячего водоснабжения, сократилось на 80%

За время работы оперативного штаба по решению проблем в сфере ЖКХ количество обращений, связанных с отсутствием отопления и горячего водоснабжения, сократилось на 80%. Если в первый день в работе было более 400 обращений, сегодня их уже порядка 30.

- Обстановка стабилизирована, острые проблемные вопросы с подачей тепла и горячего водоснабжения решены, коммуникация с жителями налажена. Штаб продолжает работу, но уже в более плановом режиме - отрабатываем текущие аварийные ситуации. Задача на ближайшую перспективу - выстроить системную работу и исключить все провалы. Огромная благодарность сотрудникам МУП «Североморскводоканал», филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть», управляющих компаний города, которые активно подключились к отработке накопившихся обращений, а также сотрудникам администрации муниципалитета, которые участвуют в работе оперативного штаба, – отметил руководитель оперативного штаба, и.о. заместителя губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

В прошедшие выходные дни дополнительные аварийно-восстановительные бригады, сформированные в рамках оперативного штаба, продолжали работу по обращениям жителей.

В частности, 26 октября сотрудники МУП «Североморскводоканал» откачали воду в подвальном помещении многоквартирного дома №39 на ул. Школьной в п.г.т. Сафоново и провели обследование системы водоотведения. В самом Североморске аварийно-восстановительные работы велись на ул. Корабельной, 2; Колышкина, 12 и 10; Сгибнева, 12; Комсомольской, 9.

В воскресенье бригады, сформированные в рамках оперативного штаба, также вели точечную отработку обращений по конкретным адресам.

Как и прежде, сообщить об отсутствии отопления или горячего водоснабжения с указанием контактной информации (полным адресом и номером телефона для обратной связи) можно по номеру телефона 8 (81537) 5-60-60 либо через личные сообщения в группе администрации ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16904-za-dve-nedeli-kolichestvo-obrasheniy-svyazannyh-s-otsutstviem-otopleniya-i-goryachego-vodosnabzheniya-sokratilos-na-80-/