В Североморске закрыли контур строящейся школы

В ЗАТО Североморск в рамках национального проекта «Образование» продолжается строительство общеобразовательной школы на 1200 мест. На сегодняшний день на объекте работает 146 человека и 8 единиц техники.

«24 марта в первых двух корпусах строящейся школы по постоянной схеме подключено тепло. Работы по внутренней отделке в этих помещениях должны быть активизированы. Кроме того, на днях подрядчик закрыл контур здания, и сосредоточился на кровельных работах», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

На объекте также продолжаются работы по монтажу вентилируемого фасада и прокладке внутренних инженерных сетей.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сроки сдачи новой общеобразовательной школы в Североморске были перенесены.