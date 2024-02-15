В Североморске запущен пилотный проект по оказанию телекоммуникационных и интернет-услуг

В рамках коллаборации мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» совместно с ПАО «Ростелеком» в тестовом режиме запустили пилотный проект по предоставлению населению телекоммуникационных и интернет-услуг. Площадкой для апробирования инициативы стал Центр обслуживания клиентов Североморского участка.

Это первая попытка симбиоза, когда две компании, объединив усилия работают на благо и удобство клиентов.

Во флотской столице Кольского Заполярья на улице Падорина, 3 в течение месяца сотрудники «АтомЭнергоСбыта» будут принимать заявки клиентов по подключению телевидения, видеонаблюдения и Интернета. Дополнительно к оформлению заявки посетители ЦОКа смогут приобрести роутеры, умные колонки, детские смарт-часы, камеры наблюдения и многое другое.

«Сотрудничество с ПАО «Ростелеком» помогает компании развивать дополнительные виды бизнеса, а наши клиенты закроют потребности в телекоммуникационных услугах, без посещения офисов «Ростелекома». Теперь в современных ЦОКах «АтомЭнергоСбыта» можно не только решить вопросы и получить консультацию по расчетам и оплате жилищно-коммунальных услуг, но и подключить теле- и интернет-сервисы, а также приобрести сопутствующие товары», - рассказали в «АтомЭнергоСбыте».

Также в компании отметили, что специалисты участка прошли специальное обучение по работе с необходимым программным обеспечением и оборудованием и готовы оказать консультативную помощь по подключению услуг и приобретению товаров.

Фото предоставлено пресс-службой мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта».