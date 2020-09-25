В Североморске завершается обустройство корта на улице Гаджиева

Футбольная площадка уже готова, на площадке для стритбола идёт укладка резиновой плитки.

На стадионе современное покрытие, хорошее ограждение. По периметру корта также установлены четыре опоры освещения с современными лампами, а в ближайшее время здесь появятся скамейки и урны. Спортивная площадка появилась в микрорайоне благодаря активной позиции жителей улицы Гаджиева и программе «Формирование комфортной городской среды».

- Надеюсь, что и стадион, и прилегающая к нему стритбольная площадка будут востребованы. Именно в этом особенность программы благоустройства – потребность каждого конкретного двора должны определить его жители, подать заявку, а муниципалитет поможет воплотить идеи в жизнь, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Корт стал финальным объектом, реализованным в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Также в ЗАТО появились большая многофункциональная площадка на улице Адмирала Сизова, детская площадка на улице Адмирала Чабаненко, были капитально отремонтированы две лестницы и четыре дворовые территории в посёлках Сафоново и Сафоново-1.