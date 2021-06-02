В Североморске завершается отопительный сезон

3 июня в ЗАТО г.Североморск завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление №1149 от 2 июня подписано врио главы муниципалитета Андреем Федуловым.

Документ передан в работу ресурсоснабжающим и управляющим организациям ЗАТО. Подача тепла в жилфонд будет приостановлена 3 июня в 8.00.