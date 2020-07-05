В Североморске завершается ремонт двух первых дворовых территорий в рамках нацпроекта

В посёлке Сафоново-1 на улицах Капитана Елькина и Школьной завершается благоустройство дворовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Вчера ход ремонтных работ осмотрел губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочей поездки в ЗАТО Североморск.

«Уже в июле мы видим в регионе завершенные объекты, а не конкурсные процедуры и укладку в снег, как в прошлые годы. Дворы у нас в приоритете, мы второй год подряд увеличиваем финансирование и важно видеть достойное выполнение, которое понравится людям. Благоустроено все должно быть в срок и с надлежащим качеством», - сказал губернатор.

Как отметил глава региона, принципиально важен инициативный подход жителей и местной власти, чтобы уже созданные пространства содержались бережно.

Новое дворовое пространство с детским городком на 700 квадратных метров на улице Капитана Елькина должно стать центром притяжения. На улице Школьной по просьбе жителей дополнительно будет обустроена аллея со скамейками, где жильцы планируют разбить клумбы. По словам северян, подобных работ на территории муниципального образования не велось много лет.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2020 году в Мурманской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будут приведены в порядок дворовые территории 240 многоквартирных домов.