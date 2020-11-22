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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.20 09:30

В Североморске завершается возведение медицинского центра Минобороны

В Североморске завершается возведение многофункционального медицинского центра, возводимого Минобороны России. Проинспектировать ход выполнения строительных работ прибыл в регион заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, во встрече участвовал глава Мурманской области Андрей Чибис.

«Это уникальный объект для флотской столицы, для региона и Российской Федерации, долгожданный для Североморска. Важно, что такой стратегически важный объект строится в сложное время пандемии. Госпиталь будет оснащен самым современным оборудованием, позволит должным образом решать возникающие задачи и обеспечивать военнослужащих необходимым лечением», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис по итогам визита.

Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в Североморске ведется по поручению Президента России.

Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, в других построенных медцентрах такого отделения нет.

В составе нового медучреждения будут развернуты приемное и инфекционные отделения, лабораторное отделение с кабинетами иммуно-ферментного и химико-токсилогического анализа, эндоскопический кабинет, рентгендиагностики и ультразвуковой диагностики.

Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

К настоящему времени завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекления витражей главного корпуса. Осуществляется внутренняя чистовая отделка, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на объекте задействовано более 1 тысячи  человек и 70 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно.

Всего, за полгода, по поручению Президента России Минобороны построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены 1 медцентр в городе Воронеж, 3 центра в Республике Дагестан, 1 центр в городе Кызыл Республики Тыва, медцентры в городах Псков и Великие Луки Псковской области.

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