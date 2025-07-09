В Североморске завершаются отделочные работы и благоустройство территории муниципального бассейна

Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков побывал на важном спортивном объекте флотской столицы.

Все с нетерпением ждут открытия муниципального бассейна. Программа реновации ЗАТО, инициированная главой региона Андреем Чибисом, и стратегический план «На Севере – жить!» сделали эту мечту воплотимой.

- В очередной раз побывал на объекте - картина меняется на глазах, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков. - Подрядчик активно ведёт благоустройство участка, вывозит строительный мусор, асфальтирует прилегающую территорию. Даже первые ёлочки уже посадили. Ну, а в самом бассейне завершается внутренняя отделка. В помещениях уже тепло. Оборудование закуплено. Ещё немного, и первый стартовый свисток прозвучит в этих стенах!

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18299-eshe-nemnogo-i-pervyy-startovyy-svistok/