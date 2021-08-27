В Североморске завершён капитальный ремонт крыши дома №28 на улице Душенова

В Североморске после капитального ремонта приняли крышу дома №28 на улице Душенова. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«На сегодняшний день из краткосрочного плана 2021 года в Мурманской области отремонтировано 124 дома, в том числе завершены работы на 37 кровлях. В частности, подрядчик закончил капитальный ремонт крыши дома №28 на улице Душенова в Североморске. Работы здесь выполнялись за счёт взносов собственников», – отметил Фёдор Денисов.

Работы на Душенова, 28 начались 1 апреля этого года. За это время подрядчик демонтировал существующие утеплитель, стяжку и покрытие кровли. Рабочие сделали новый каркас, утеплили крышу, обшили вентиляционные шахты и парапетные стены, смонтировали мягкую кровлю, установили колпаки на вентшахты, систему организованного наружного водостока и ограждение крыши.

Капитальный ремонт был выполнен строго в срок, сообщило Министерство строительства Мурманской области.