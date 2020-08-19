В Североморске завершён ремонт ещё одного трапа

Лестница, соединяющая третий и 27-й дома на улице Комсомольской, сдана в эксплуатацию. Работы на объекте проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Бетонный трап оснащён поручнями, пандусами и полностью готов к эксплуатации.

- Вопрос о реконструкции трапа в 2018 году поднял почётный житель Североморска Павел Сергеевич Жидяев. Это одна из значимых пешеходных артерий в микрорайоне. Здесь проходит дорога в школу, в детский сад. В 2019 году мы включили ремонт лестницы в план работы, в 2020 году приступили к исполнению, - рассказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Это уже пятый трап, который приводится в порядок в летнюю кампанию. Лестницы – важные пешеходные артерии в городе. Их содержанию муниципалитет уделяет особое внимание.

- Депутатский корпус держит на контроле объекты, которые реализуются в ЗАТО в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Она успешно работает в муниципалитете уже третий год. И всё это время, кроме дворовых и общественных территорий, в программу включены трапы. Многие из них, действительно, требуют реконструкции. Лестница на улице Комсомольской, 3 – 27 была в неудовлетворительном состоянии. Её ремонт очень важен для жителей микрорайона, - отметил председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.