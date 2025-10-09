В Североморске завершён ремонт улицы Советской

Работы на улице велись в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным. Дорожники обновили более 700 метров дорожного полотна.

Как сообщает администрация муниципалитета, также вдоль проезда был отремонтирован тротуар, заменены бордюры, модернизированы ливневая канализация и система наружного освещения и оборудованы остановки общественного транспорта.

Осталось установить все необходимые дорожные знаки.

На проезжей части нанесена новая дорожная разметка для разгрузки утренних и обеденных заторов при движении от ДК «Строитель» в сторону Северной Заставы движение организовано в три полосы.

Напомним, по программе реновации ЗАТО в летний период в Североморске работы велись на четырёх проездах: от ул. Комсомольской, 3 до ул. Флотских Строителей, 7, на ул. Генерала Фулика, ул. Северная Застава и на ул. Советской. В общей сложности было обновлено более двух километров дорожного покрытия.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18759-dorozhnaya-kampaniya-v-ramkah-renovacii-zato-v-severomorske-prakticheski-zavershena/#news-gal-1