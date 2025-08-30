В Североморске завершено расследование смертельного несчастного случая

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошёл в конце мая с работником ООО «Североморская строительная компания».

Трагедия произошла при разгрузке профильных листов с помощью установленного на авто манипулятора. В ходе работ стрела оборудования сломалась, в результате чего работник упал и получил смертельные травмы.

По итогам расследования комиссией с участием государственного инспектора труда зафиксированы многочисленные грубые нарушения требований охраны: нарушение технологии работ - неправильная эксплуатация подъёмного оборудования и нарушение правил безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; недостатки в обучении работников по охране труда; отсутствие организации производства, отсутствие контроля за работой сотрудников со стороны руководства; выполнение работником несвойственных трудовых функций, не обусловленных трудовым договором; допуск к работе без обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования; не проведение управления профессиональными рисками и необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

По результатам расследования комиссией разработан комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению подобных происшествий в будущем.

Инспекцией труда решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Кроме того, материалы расследования переданы в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности.

