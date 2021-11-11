В Североморске завершено строительство нового корпуса лицея №1 на 1200 мест

Новый корпус лицея №1 в Североморске, построенный при поддержке партии «Единая Россия», полностью готов и откроет свои двери для ребят после Нового года. Качество работ проинспектировал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе его рабочей поездки в Мурманскую область 11 ноября.

Как подчеркнул Андрей Турчак, главной целью поездки стало знакомство с развитием социальной инфраструктуры региона и исполнением обязательств, взятых на себя партией.

19 июня Президент Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Строительство новых объектов и капремонт действующих были закреплены в Народной программе партии. В её рамках по всей стране должно быть капитально отремонтировано более семи тысяч зданий учебных заведений.

Зампредседателя Совета Федерации осмотрел корпус лицея №1 на 1200 мест в Североморске, построенный по партийному проекту «Новая школа». Это первое школьное здание в регионе, возведённое «с нуля», за последние три десятилетия, и долгожданный объект для флотской столицы с её молодым и растущим населением. В корпусе, помимо современных учебных кабинетов и лабораторий, есть хореографический зал, большой, малый и тренажерный спортзалы, тир, театральная студия, библиотека, актовый зал. На прилегающей территории оборудованы стадион, баскетбольная площадка, полоса препятствий, установлены уличные тренажёры.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. В здании школы установлены три лифта, специальные подъемники в актовом зале и студии хореографии, пандусы, а также 26 туалетов, в каждом из которых имеется кнопка вызова, выведенная на пост охраны.

Планируется, что летом 2022 года на базе нового корпуса лицея будет открыт детский технопарк «Кванториум» – первый в Североморске. Занятия в самой школе начнутся с нового года.

«По президентской программе 1300 школ по всей стране должно быть построено такого уровня, такого качества, как мы видим сегодня здесь, в Североморске. Это историческое событие – первая школа, которая в Мурманской области построена за последние 30 лет. Уникальный объект!», – отметил Андрей Турчак.

Как мы уже сообщали, в список российских школ, которые будут реконструированы по партийной программе на ближайшие пять лет, вошла североморская школа №12 на ул. Душенова. Её здание, построенное 50 лет назад, требует ремонта, а классы и мастерские – переоборудования. Побывав в гостях у ребят и педагогов, Андрей Турчак заявил, что малыми средствами тут не обойтись – школе необходимо полное преображение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, секретарь Генсовета «ЕР» посетил запущенный в эксплуатацию в мае текущего года ФОК в Коле. Строительство спорткомплекса с бассейном стартовало в 2020 году по инициативе Андрея Турчака и губернатора Андрея Чибиса в рамках партийного проекта «Детский спорт». Сегодня «Гольфстрим» является точкой притяжения не только для жителей Кольского района, но и для мурманчан. Благодаря наличию большой и малой чаш из нержавеющей стали здесь могут заниматься плаванием даже самые маленькие физкультурники, а автономная система подогрева позволяет ФОКу работать круглый год.