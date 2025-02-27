В Североморске завершено технологическое присоединение строящегося крытого бассейна к тепловым сетям АО «МЭС»

Сеть диаметром 133 мм, проложенная от магистрального трубопровода до земельного участка объекта, имеет протяжённость более 200 метров в двухтрубном исполнении.

После подключения к центральному теплоснабжению котельная ТЦ-46 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» обеспечит новый спортивный объект теплом и горячей водой.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, строительство бассейна на площади Мужества в Североморске осуществляется в рамках масштабной программы реновации ЗАТО по отдельному поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Проект предусматривает оснащение сооружения спортивным залом и двумя бассейнами, входит в план развития региона «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/