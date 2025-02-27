Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 13:00
В Североморске завершено технологическое присоединение строящегося крытого бассейна к тепловым сетям АО «МЭС»
Сеть диаметром 133 мм, проложенная от магистрального трубопровода до земельного участка объекта, имеет протяжённость более 200 метров в двухтрубном исполнении.
После подключения к центральному теплоснабжению котельная ТЦ-46 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» обеспечит новый спортивный объект теплом и горячей водой.
Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, строительство бассейна на площади Мужества в Североморске осуществляется в рамках масштабной программы реновации ЗАТО по отдельному поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Проект предусматривает оснащение сооружения спортивным залом и двумя бассейнами, входит в план развития региона «На Севере – жить».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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