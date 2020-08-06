В Североморске завершилась историко-поисковая экспедиция Северного флота и РГО по местам сражений Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье

В Североморске вчера была поставлена точка в летней совместной экспедиции чувашского отделения Русского географического общества и Северного флота. Её активная поисковая фаза проходила в Лиинахамари с 9 по 16 июля.

Главной задачей экспедиции стало исследование мест боёв периода Великой Отечественной войны в Заполярье: Печенгского залива, порта Лиинахамари и его окрестностей, осмотр оборонительных сооружений, воинских захоронений и мемориалов на побережье. Кроме этого, военные эксперты оценивали возможности дальнейшего использования района в интересах Вооружённых Сил России.

В ходе экспедиции были изучены возможности эвакуации военной техники. Было найдено несколько военных артефактов: артиллерийские орудия и башня танка. Сегодня находки были перегружены с борта водолазного катера на колёсный транспорт и доставлены к месту проведения реставрационных работ. В дальнейшем они будут выставлены в экспозиции Военно-морского музея Северного флота.

Часть акватории Печенгского залива была обследована водолазами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Как отметил руководитель экспедиции начальник отделения службы ракетно-артиллерийского вооружения подполковник Дмитрий Дулич, «водолазы полностью обследовали дно у мыса Крестовый и оказали неоценимую помощь в эвакуации танковой башни, которая находилась на северо-восточном побережье мыса Романов».

Как сообщает пресс-служба СФ, совместные научно-исследовательские экспедиции Северного флота и Русского географического общества будут продолжены, как в Кольском Заполярье, так и в Арктике. Вчера из Североморска на борту ледокола «Илья Муромец» вышла в Баренцево море группа учёных и документалистов РГО, которые принимают участие в девятом походе арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана.