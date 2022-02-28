В Североморске завершилась конференция для женщин «Звезда Севера»

Развитие лидерских навыков и компетенций, обмен опытом и новые знакомства, обсуждение интересных проектов, которые улучшают жизнь семьи, сообщества и городов стали основными темами ежегодной конференции «Звезда Севера» в Мурманской области.

«Звезда Севера» – это социальный проект, который содействует самореализации женщин, живущих в закрытых военных городах.

Мероприятия конференции «Звезда Севера» собрали женщин закрытых военных городов и прошли 26 февраля в Гаджиево, 27 февраля – в Североморске. Партнёром конференции выступает Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конференция проходила в гибридном формате – офлайн- и онлайн-участниками за два дня работы стали почти 8 тысяч женщин.

«Конференция проходит в третий раз, но с каждым годом я и наша команда ждём встречи всё больше и больше, это один из самых важных дней в году. Всего один день, но он меняет настроение, энергию и даже судьбы женщин нашей Мурманской области. И сегодня этот день только для вас, когда вы можете погрузиться целиком в себя, узнать новое, найти новые идеи для самореализации, получить ответы на актуальные вопросы – от воспитания детей до продвижения личных блогов», – сказала, открывая конференцию «Звезда Севера» в Североморске, ее организатор, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Евгения Чибис обратила внимание на то, что главная ценность не только в полученных знаниях, а в возможности общения и обсуждения новых идей, проектов: «Такие встречи вдохновляют на создание новых проектов. Например, в прошлом году у «Звезды Севера» появился проект – продолжение «Творческая осень», который направлен на раскрытие и развитие творческих способностей. В Полярном с октября 2021 года проводят собственную «Творческую осень» и заседания женского клуба «Полярная звезда», участницы конференции осмелились на собственные проекты».

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко сообщила, что проект «Звезда Севера» является уникальным, и показал свою эффективность и полезность для жителей закрытых городов: «Мы понимаем, как важна роль женщин в семье и в общественной деятельности. И социальный проект «Звезда Севера», который направлен на поддержку и развитие женщин закрытых административно-территориальных образований, очень важен. Мы хотели бы распространить проект на ЗАТО, которые есть на территории страны. Сейчас есть идея создания общественного объединения женсоветов, поддержанная правительством Мурманской области и командованием Северного флота. Мы хотим, чтобы это объединение стало движущей силой, поддержкой и помощью в развитии своих городов и тем, кто живёт и служит в гарнизонах».

Программа конференции была сформирована из запросов участниц. Она включала и вопросы здорового образа жизни, отношений в семье, воспитания детей и личного бренда женщин, включая создание собственных блогов и работы в социальных сетях. Отдельный блок конференции был посвящён инструментам тайм-менеджмента и достижения личных и профессиональных целей.

«Очень важно объединить жён моряков для того, чтобы они научились планировать свою жизнь и могли обеспечивать надёжный тыл своим мужьям - морякам-подводникам. Самое главное – это очень отзывчивая аудитория с точки зрения восприятия новых знаний и навыков», – отметил спикер конференции, директор по развитию и акселерационным программам Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов.

«Нашей миссией является поддержка и образование женщин-лидеров в нашей стране. Особое место здесь занимают женщины, живущие в закрытых городах. Именно от них зависит благополучие, атмосфера в семье и сообществе, которое с ними рядом находится. Мы видим здесь в Мурманской области активных и вовлеченных женщин – они понимают свою миссию и ответственность, ведь в небольших городах именно они являются главными драйверами развития, улучшения жизни территории, где они живут, и отвечают за воспитание будущего здорового поколения людей, любящих свою страну. Очень радует, что сейчас все они объединяются в сообщество в целях развития и созидания. Важно, чтобы сообщество продолжало расти и развиваться, чтобы женщины приходили в конкурсы президентской платформы «Россия – страна возможностей» и программы Мастерской управления «Сенеж» и развивали себя, свои проекты и свои таланты», – сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Все лекции конференции доступны в группах «Звезда Севера» в социальных сетях, а также будут размещены на официальном канале «Звезда Севера» в YouTube, сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441314/#&gid=1&pid=11