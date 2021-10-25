В Североморске завершились военно-спортивные соревнования «Командирские старты»

В течение трёх дней 75 военнослужащих командного состава от командиров взводов до командиров соединений сдавали нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность.

Второй год подряд в «Командирских стартах» участвовали женщины-военнослужащие. Среди них наилучший результат в четырёхборье (стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и отжимания от пола) продемонстрировала представительница центра связи Северного флота лейтенант Анастасия Романовская. Она набрала 3678 баллов.

Торжественная церемония награждения участников и закрытия соревнований состоялась 24 октября в универсальном спортивном комплексе «Старт». Победителей и призеров поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он пожелал офицерам достойно представить флот на Всеармейских состязаниях в Москве.

Возглавит команду Северного флота заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский, сообщает пресс-служба Северного флота.