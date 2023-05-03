В Североморске завершился чемпионат по боксу памяти призера Олимпийских игр Вадима Емельянова

В столице Северного флота городе Североморске прошёл турнир по боксу памяти мастера спорта международного класса, военного строителя капитана Вадима Емельянова.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Богатырь» Североморска с участием 156 боксёров разных возрастов и весовых категорий из шести городов Мурманской области.

В общем зачёте первое место завоевала команда Североморска (ЦСКА), второе команда Североморска (ДЮСШ) и третье команда Снежногорска (ДЮСШ).

Идея проведения турнира боксёров в память о знаменитом земляке Вадиме Емельянове родилась в 1985 году по инициативе военных строителей Северного флота.

Капитан Вадим Емельянов (25 апреля 1942 – 29 мая 1977 гг.) – советский боксёр в тяжёлой весовой категории (свыше 90 кг). За годы, проведённые на ринге, завоевал бронзу Олимпийских игр 1964 г. в Токио, стал трёхкратным призёром чемпионатов СССР, победителем первенства Спортивного комитета Дружественных армий, обладателем золотой медали Кубка Европы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выдающийся боксер провёл 158 боёв, победив в 141 из них. Из 24 международных боёв он 19 раз вышел победителем. Вадим Емельянов окончил Казанское суворовское военное училище, школу тренеров при Военном институте физической культуры и Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище. С 1960 по 1977 гг. служил в «Северовоенморстрое» в городе Североморске Мурманской области. Параллельно с этим создал и тренировал команду по боксу из военных строителей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466070@egNews