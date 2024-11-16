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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 20:30

В Североморске завершился четвёртый сезон проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра Мурманской области

16 ноября в Центре досуга молодёжи города Североморска более 150 жен военнослужащих и женщин-военнослужащих приняли участие в 40 мастер-классах от мастеров декоративно-прикладного творчества со всей области. Так завершился четвертый сезон проекта «Творческая осень» Единого волонтёрского центра, направленного на реализацию творческого потенциала жительниц ЗАТО.

На протяжении трёх месяцев мастера на волонтерских началах обучали жительниц закрытых военных городов навыкам создания интерьерных композиций для уюта в доме, созданию украшений и аксессуаров, различным техникам рисования, кулинарии, а также проводили практикумы по раскрытию творческих способностей.

Многие участницы «Творческой осени» в дальнейшем становятся наставниками проекта, сами делятся знаниями, получают опыт работы на крупном мероприятии. В дальнейшем, пользуясь региональными мерами поддержки предпринимателей, они создают собственные творческие студии в закрытых военных городах, разрабатывают обучающие программы и делают хобби предметом дополнительного дохода.

«Это 12-й город и 12-я наша «Творческая осень». Нам очень приятно проводить её в Североморске, потому что это город, где нас знают и ждут. Вместе с проектом развиваются наши мастера, они выходят с новыми инициативами. Раньше о Североморске особо не говорили на федеральном уровне с точки зрения женской повестки. Сейчас наши девочки звучат, выступают на конкурсных отборах со своими проектами, и мы ими гордимся. То, что они создают собственное дело, новые хобби по интересам — все было в целях, которые мы ставили перед собой изначально. И то, что проект так здорово развивается — успех всего нашего сообщества. Мы друг у друга учимся и черпаем энергию. И, конечно, не будем останавливаться», — рассказала идейный вдохновитель проекта «Творческая осень» и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В этом сезоне «Творческая осень» охватила новые населённые пункты. Мероприятие впервые прошло в небольшом военном поселке Спутник, а самым масштабным по количеству мастеров-участников стали мастер-классы в Гаджиево. Там мероприятие посетили почти 300 человек.

«Для многих девчонок мероприятия проекта стали флагманскими. Они известны уже не только в Мурманской области, но и далеко за ее пределами. На площадке Евразийского женского форума неоднократно отмечалась важность такой поддержки, особенно в закрытых административных территориальных образованиях. В разговоре с участницами это подтверждается. Они ценят такие минуты общения, развиваются и расширяют свои возможности. Уверена, проект вдохновит их на добрые дела и новые идеи для развития военных городков», — отметила сенатор РФ от Мурманской области, член Совета ЕЖФ Татьяна Сахарова.

На торжественном открытии мероприятия глава ЗАТО города Североморск Владимир Евменьков отметил, что именно столица Северного флота в 2020 году стала стартовой площадкой для проектов Единого волонтерского центра, направленных на поддержку жён военнослужащих.

«Очень здорово, что Североморск теперь принимает «Творческую осень». Будучи главой ЗАТО, а потом заместителем губернатора Мурманской области, я очень много общался с родными и близкими военнослужащих, и запрос на такие мероприятия есть. Пока жены, матери, сестры ждут своих родных со службы, из командировок, им важно иметь возможность реализовать себя. Я благодарен Единому волонтёрскому центру и его идейному вдохновителю Евгении Владимировне Чибис за то, что Североморск был и остаётся в их повестке», — отметил Владимир Евменьков.

С 2021 года творческие мастера на волонтёрских началах провели более 250 мастер-классов, в общей сложности в них приняли участие 3500 человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующим крупным мероприятием для жен и близких военнослужащих, а также жительниц ЗАТО станет флагманская конференция Единого волонтёрского центра «Звезда Севера». Традиционно в конференции примут участие девушки из всех военных гарнизонов Мурманской области.

 

Фото: https://vk.com/evcmurmansk?z=photo-195728112_457243743%2Fwall-193721042_4435

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