В Североморском кадетском корпусе обновят кровлю и фасад

В Североморске приступили к капитальному ремонту кровли и фасада здания кадетского корпуса. Чтобы оптимизировать время, в мае 2022 года государственные контракты были заключены сразу с двумя подрядными организациями: капитальный ремонт кровли учебного корпуса осуществляет ООО «ЭМ-СТРОЙ», капитальный ремонт фасада жилого корпуса, а также столовой и теплого перехода – ООО «МегаПлюс».

Как отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич, компании местные и проблем с ними возникнуть не должно, однако темпы и ход работ остаются на контроле.

Здание было введено в эксплуатацию в 1964 году и уже подвергалось ремонту. В прошлом году специалисты проводили в порядок кровлю жилого здания, а в 2023-м планируют отремонтировать фасад на учебном.

Как сообщает региональное Министерство строительства, во время учебы в кадетском корпусе проживают 198 кадетов. Летние каникулы ребят продлятся до 31 августа и в День знаний родное учреждение должно встретить их в обновленном виде.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11174-zaklyuchen-kontrakt-na-kapitalnyy-remont-krovli-severomorskogo-kadetskogo-korpusa/