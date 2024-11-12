В Североморском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в российские морские кадеты

В главной базе Северного флота – городе Североморске состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учеников морского кадетского корпуса, над которым шефствует Северный флот.

Церемонию посвящения возглавил командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Шастов.

Контр-адмирал Олег Шастов пожелал ребятам гордо нести звание российского морского кадета, а также новых побед, открытий и свершений.

Торжественное построение и кадетская клятва были проведены на плацу перед учебным корпусом. В кадеты было посвящено 37 воспитанников. Каждый произнёс заученный наизусть текст клятвы.

«Бывшие воспитанники, а ныне кадеты Североморского кадетского корпуса, давая клятву перед лицами героев Великой Отечественной войны и выпускников учреждения, чьи имена увековечены на Аллее Славы корпуса, помните, что вы должны соответствовать высокому званию кадета!», - напутствовал ребят директор кадетского корпуса Иван Шошин.

В этом учебном году на территории кадетского корпуса появилась Аллея Славы героев Отечества, на которой установлены стенды с портретами и кратким описанием жизни и подвигов пионеров-героев, юнг Северного флота, выпускников кадетского корпуса и североморской школы-интерната, на базе которой появились первые кадетские классы, а также воинов, погибших в ходе специальной военной операции и в Афганистане.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536847@egNews