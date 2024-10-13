Вчера в Североморском кадетском корпусе состоялось торжественное открытие Аллеи Славы защитникам Отечества. Этот проект был реализован в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» региональной программ «На Севере - жить».

Почётными гостями мероприятия стали командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Шастов, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери города Североморска отец Анатолий, представители Министерства образования и науки Мурманской области, а также родители выпускников, которые отжали свою жизнь, защищая интересы Родины.

Как было отмечено во время торжественной церемонии, обучающиеся Североморского кадетского корпуса всегда были, есть и будут нашей гордостью и примером для подражания. Имея перед собой примеры верности своему делу, образцы настоящего мужества, кадеты учатся беззаветному служению Отечеству.

Как отметил директор Североморского кадетского корпуса Иван Шошин, Аллеи Славы - это возможность сохранить память о наших защитниках, вдохновлять новые поколения на патриотизм и любовь к Отечеству.

- Этот проект - дань памяти нашим героям, которые отдали самое ценное - свои жизни, защищая голубое небо нашей Родины. Мы хотим выразить им глубочайшее уважение и благодарность и показать всем, что они навсегда останутся в наших сердцах, - сказал он.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16812-v-severomorskom-kadetskom-korpuse-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-allei-slavy-zashitnikam-otechestva/#news-gal-8