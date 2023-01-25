В Североморском кадетском корпусе состоялось торжественное открытие второй смены Регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

В торжественной церемонии приняли участие кадеты, два десятка учащихся 10-х и 11-х классов гимназии №1, лицея №1 и средней школы №1, которые пройдут недельное обучение в этом центре, а также министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, ветеран Северного флота капитан 1 ранга Александр Патрикеев, который сочинил слова и музыку гимна центра «Авангард».

Они поздравили ребят с началом учебного процесса, пожелав успешно освоить азы военной науки.

Кадеты-старшеклассники показали приобретенные навыки рукопашного боя и обращения с оружием, продемонстрировали строевую подготовку.

Напомним, месяц тому назад этот центр был открыт с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, командующего Северным флотом Героя России, адмирала Александра Мисеева.

В этом центре ребята пройдут строевую и стрелковую подготовку, оказание первой доврачебной помощи, разборку и сборку автомата и пистолета, изучат основы радиационной, химической и биологический защиты. Занятия проводятся в прекрасно оборудованных классах опытными наставниками.

Диана Кузнецова, Евгений Алексеев, Александр Патрикеев и начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских осмотрели классы, спортивные и тренажерные залы, спальные и бытовые помещения, присутствовали на занятии по основам оказания первой доврачебной помощи.

Диана Кузнецова предложила директору Североморского кадетского корпуса Ивану Шошину в одну из смен принять школьников из двух других регионов России, а также продумать вопрос о проведении такого же курса подготовки для девочек, создав для них необходимые условия проживания.

Диана Кузнецова осмотрела «Парту Героя», посвященную Дважды Герою Советского Союза Виктору Николаевичу Леонову. В школах Мурманской области уже установлены 72 единообразно изготовленные «Парты Героев». Ещё 88 появятся в школах и 16 в колледжах. Их будут торжественно открывать 23 февраля В День защитника Отечества, 9 мая - в День Победы, в День знаний и в День героев Отечества.

Слово «АВАНГАРД» расшифровывается, как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, Россия, Дозор. Эти центры, которые создаются во всех регионах России должны способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке к службе в армии и на флоте.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13324-avangard-vtoraya-smena/#news-gal-13