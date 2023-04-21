В Североморском кадетском корпусе в преддверии празднования 100-летия ЦСКА наградили юных спортсменов

В Североморском кадетском корпусе в преддверии празднования 100-летия Центрального спортивного клуба армии состоялась церемония награждения лучших спортсменов за 2022-2023 учебный год.

В мероприятии приняли участие помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарёв и начальник центра морской и физической подготовки филиала ЦСКА Андрей Ссюхин.

Полковник Павел Кошкарёв поблагодарил юных спортсменов за волю к победе и напутствовал их на новые спортивные достижения. Он также отметил, что часто успехи в спорте во многом помогают военнослужащим добиться успехов и результатов и в своей служебной деятельности.

Всего были награждены 10 юных спортсменов. В их числе кадет 9 класса Ярослав Рощупкин – многократный призёр областного по кикбоксингу, кадет 5 класса Максим Одегов – победитель и призёр областных соревнований по боевому самбо, кадет 10 класса Тимофей Яскевич – победитель городских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки и победитель городского первенства по шахматам, кадет 7 класса Евгений Куйкин – призер первенства Мурманска по рукопашному бою и призер городских и региональных соревнований по лыжным гонкам, кадет 11 класса Артём Баранов – победитель корпусных соревнований по силовому многоборью и призер соревнований по лыжным гонкам.

Грамоты также были вручены кадетам, выполнившим нормативы спортивных разрядов по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464882@egNews