В североморском лицее открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Александра Панасюка

Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, в лицее №1 г. Североморска состоялось торжественное открытие «Парты Героя», которая посвящена участнику специальной военной операции военнослужащему корабельного авиационного полка Северного флота Герою России старшему прапорщику Александру Панасюку.

На торжественном мероприятии присутствовал сам военнослужащий и его сослуживцы.

Почётное право первыми сесть за «Парту Героя» предоставили ученице 3-го класса Елизавете Федоровой и ученику 9-го класса Кириллу Бородину.

«Парта Героя» будет напоминать школьникам об истинных ценностях и цене мира, за который сражаются наши храбрые военнослужащие. Право сидеть за этой особенной партой будет предоставлено только лучшим ученикам лицея, достойно проявивших себя в учёбе, различных олимпиадах, конкурсах и в спорте.

Старший прапорщик Александр Петрович Панасюк был удостоен звания Героя Российской Федерации весной 2023 года. Александр Петрович, выполняя задачи в ходе специальной военной операции в должности заместителя командира мотострелкового взвода, вместе с боевыми товарищами взял укрепрайон противника и удерживал его несколько суток до прихода основных сил. Грамотное управление подразделением, активное маневрирование личного состава и кинжальный огонь позволили уничтожить до 20 человек живой силы противника, сохранив при этом жизнь и здоровье личного состава.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнять боевые задачи в районах специальной военной операции старший прапорщик Панасюк вызвался добровольно. В настоящее время он продолжает службу на своей прежней должности – в качестве техника корабельного истребительного авиаполка.

«Парта Героя» - это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о его жизни и подвиге. Почётное право сидеть за именной партой получают отличники, призеры и победители олимпиад, а также ребята, имеющие заслуги в спорте, активно участвующие в жизни своей школы, родного города.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12501548@egNews