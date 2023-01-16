Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 09:30
В Североморском военно-морском клиническом госпитале состоялся концерт для участников специальной военной операции
В ЗАТО город Североморск в военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны Российской Федерации состоялся концерт артистов Дворца культуры «Строитель». Перед военнослужащими, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции и находящимися в настоящее время на лечении, выступил народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадной песни «Тоника».
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в программу вошли песни из старых отечественных фильмов. Выступление артистов североморского Дворца культуры «Строитель» прошло на одном дыхании, подарив бурю положительных эмоций, поднял настроение зрителям.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12451501@egNews
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Д.О. Вернер
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TheBat
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Fylhtq95
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