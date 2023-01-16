В Североморском военно-морском клиническом госпитале состоялся концерт для участников специальной военной операции

В ЗАТО город Североморск в военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны Российской Федерации состоялся концерт артистов Дворца культуры «Строитель». Перед военнослужащими, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции и находящимися в настоящее время на лечении, выступил народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадной песни «Тоника».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в программу вошли песни из старых отечественных фильмов. Выступление артистов североморского Дворца культуры «Строитель» прошло на одном дыхании, подарив бурю положительных эмоций, поднял настроение зрителям.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12451501@egNews