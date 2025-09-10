«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
В североморском «Якорьке» открылась площадка по обучению детей правилам дорожного движения

Сегодня в Североморске состоялось торжественное открытие первой в Мурманской области площадки по обучению детей правилам дорожного движения. Площадка была обустроена на территории дошкольного структурного подразделения школы №10 в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив «На Севере – твой проект».

Идею педагогического коллектива детского сада дружно поддержали родители юных североморцев, благодаря чему она стала одним из победителей рейтингового голосования на портале «Наш Север» и прошла конкурсный отбор.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, новый объект станет не только безопасным местом для интересных игр, но и обучающей площадкой, где воспитанники детских садов и учащиеся младших классов смогут на практике осваивать правила дорожного движения. Это крайне важно для формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к безопасности на дороге. Игровая форма обучения поможет детям запомнить ключевые правила в увлекательной и интересной обстановке.

«Уверен, новый объект станет не только безопасным местом для интересных игр, но и обучающей площадкой, где воспитанники детских садов и учащиеся младших классов смогут на практике осваивать правила дорожного движения, - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков. - А это очень важно для формирования культуры безопасного поведения на дороге у подрастающего поколения».

На торжественном открытии почётными гостями стали участники регионального кадрового проекта «Герои Севера», которые проходят стажировку в администрации ЗАТО г. Североморск, Андрей Федосеев и Владислав Волох. Ветераны СВО высоко оценили реализованный проект и выразили уверенность, что площадка по обучению детей правилам дорожного движения станет отличным пособием для дошколят и учеников начальной школы.

 

 

 

