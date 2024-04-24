В Североморской центральной районной больнице планируют ремонт в главном корпусе, пищеблоке и акушерском отделении

В 2024 году на разработку проектной документации и прохождения государственной экспертизы по капитальному ремонту выделен из средств областного бюджета 21 млн рублей. Ремонту в Североморской больнице подлежат главный корпус и пищеблок. Акушерское отделение планируется переформировать под женскую консультацию и поликлинику.

В период с 2003 по 2014 годы в зданиях больницы осуществлялся частичный ремонт объектов. Капитальный ремонт необходим для безопасного нахождения пациентов и сотрудников в помещении, а также для эффективной работы медицинского учреждения в оптимальных условиях.

Во время капитального ремонта медицинская помощь будет по-прежнему доступна для жителей. Обо всех временных условиях оказания медпомощи можно будет узнать в госпабликах, на официальном сайте учреждения и Министерства здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru