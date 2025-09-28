«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.25 12:00

В североморской Детской музыкальной школе прошла торжественная церемония чествования обладателями стипендии «Наши надежды» им. Э.С. Пастернак

В этом году её присудили двум одарённым воспитанницам ДМШ: учащейся фортепианного отделения Амелии Сангаджи-Горяевой (преподаватель Светлана Смирнова) и учащейся класса вокала Диане Зайцевой (преподаватель наталья Котыщук).

25 сентября стипендии юным талантам вручила дочь Эсфирь Семеновны Пастернак Елена Черномордикова. Поздравили дарования глава ЗАТО Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов муниципалитета Евгения Гордеева, заместитель начальника Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Елена Роменская.

- Традиция поощрять одаренных детей, заложенная прекрасным педагогом, музыкантом, наставником Эсфирь Семеновной Пастернак, живёт в нашем муниципалитет уже почти 30 лет. И проживёт, я уверен, ещё больше - талантов во флотской столице много, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков. - Из года в год они радуют нас своим упорством в освоении музыкальной науки и восхищают творческими достижениями. Учителя и концертмейстеры наших нынешних героинь также делали свои первые шаги к профессии в Североморской ДМШ. То, что выпускники возвращаются в свою музыкальную альма-матер, говорит о многом. Это, конечно, заслуга в первую очередь сплоченного, профессионального коллектива. Ну, а муниципалитет со своей стороны при поддержке областного правительства делает всё возможное, чтобы творческий процесс шёл в ногу со временем.

Вместе с министром культуры Ольгой Обуховой Владимир Евменьков оценил возможности нового оборудования, приобретенного в рамках национального проекта «Семья». Это две интерактивные доски и два фортепиано «Николай Рубинштейн». Кроме того, за счёт федеральных средств библиотечный фонд ДМШ пополнился новой музыкальной литературой.

 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18677-nashi-muzykalnye-nadezhdy/#news-gal-25

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:45«Демидовы». Художественный фильм, 2 серия (16+)17:05«ДНК России». Документальный цикл (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»