В североморской Детской музыкальной школе прошла торжественная церемония чествования обладателями стипендии «Наши надежды» им. Э.С. Пастернак

В этом году её присудили двум одарённым воспитанницам ДМШ: учащейся фортепианного отделения Амелии Сангаджи-Горяевой (преподаватель Светлана Смирнова) и учащейся класса вокала Диане Зайцевой (преподаватель наталья Котыщук).

25 сентября стипендии юным талантам вручила дочь Эсфирь Семеновны Пастернак Елена Черномордикова. Поздравили дарования глава ЗАТО Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов муниципалитета Евгения Гордеева, заместитель начальника Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей Елена Роменская.

- Традиция поощрять одаренных детей, заложенная прекрасным педагогом, музыкантом, наставником Эсфирь Семеновной Пастернак, живёт в нашем муниципалитет уже почти 30 лет. И проживёт, я уверен, ещё больше - талантов во флотской столице много, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков. - Из года в год они радуют нас своим упорством в освоении музыкальной науки и восхищают творческими достижениями. Учителя и концертмейстеры наших нынешних героинь также делали свои первые шаги к профессии в Североморской ДМШ. То, что выпускники возвращаются в свою музыкальную альма-матер, говорит о многом. Это, конечно, заслуга в первую очередь сплоченного, профессионального коллектива. Ну, а муниципалитет со своей стороны при поддержке областного правительства делает всё возможное, чтобы творческий процесс шёл в ногу со временем.

Вместе с министром культуры Ольгой Обуховой Владимир Евменьков оценил возможности нового оборудования, приобретенного в рамках национального проекта «Семья». Это две интерактивные доски и два фортепиано «Николай Рубинштейн». Кроме того, за счёт федеральных средств библиотечный фонд ДМШ пополнился новой музыкальной литературой.

