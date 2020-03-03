В Североморской школе прошли мероприятия в память о подвиге 6-й роты псковских десантников

В средней школе № 7 главной базы Северного флота – города Североморска состоялась торжественная линейка и урок Мужества в память о подвиге псковских десантников 6-й роты героически погибших на Северном Кавказе в неравном бою с крупной группировкой боевиков. Школа носит имя командира парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознамённой дивизии Героя Российской Федерации гвардии подполковника Марка Николаевича Евтюхина, который окончил её в 1981 году.

В торжественной линейке помимо учеников, юнармейцев и учителей, представителей муниципальной власти, депутатского корпуса и общественных организаций, приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне.

Как сообщает пресс-служба СФ, от командования Северного флота память героя почтил участник войны в Афганистане и на Северном Кавказе начальник отдела береговых войск СФ полковник Анатолий Белезеко, который в то же время, что и Марк Евтюхин командовал десантно-штурмовым батальоном морской пехоты Северного флота, выполнявшим боевые задачи в Чечне. Он возложил цветы к портрету Марка Евтюхина и почтил память героя минутой молчания.