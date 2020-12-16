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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.20 14:00

В Североморскую ДМШ переданы ценные подарки – мастеровая скрипка и комплект струн ручной работы для оркестровых инструментов

И.о. министра культуры Мурманской области Ольга Обухова приняла участие в торжественной передаче Североморской ДМШ мастеровой скрипки, подаренной музыкальной школе Фондом Спивакова.

8 декабря учащаяся Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак г. Североморска юная скрипачка Адриана Егорова стала участницей концертных программ XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, который проходит в этом году под девизом «Мир входящему!».

Адриана занимается в классе скрипки почётного работника культуры Мурманской области Чижевской Натальи Ивановны. В 2020 году девочка стала стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова за творческие достижения в области искусств.

От фонда Владимира Спивакова в Североморскую ДМШ были переданы ценные подарки – мастеровая скрипка и комплект струн ручной работы для оркестровых инструментов. Благодаря им перспективные учащиеся класса скрипки смогут исполнять свои программы на конкурсах и фестивалях на инструменте с прекрасным звучанием.

Стоит отметить, что это уже вторая скрипка, подаренная фондом североморской ДМШ, и восьмое выступление её учащихся в большой концертной программе великого маэстро.

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