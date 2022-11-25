В сезон распродаж эксперты напоминают об осторожности, чтобы в погоне за скидками не попасться на уловки мошенников

«Чёрная пятница» открыла традиционный сезон предновогодних акций и покупательского ажиотажа. Однако следует помнить, что кроме любителей шопинга и продавцов к распродажам подготовились и злоумышленники.

Чтобы покупки северян были в удовольствие и без потерь, Отделение Банка России по Мурманской области напоминает о правилах кибербезопасности.

«В сезон распродаж аферисты могут атаковать граждан самыми разными способами. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные торговые сети и маркетплейсы. Мошенники выдают себя за продавцов бытовой техники и электроники, одежды и обуви ушедших из России брендов. Свои «супервыгодные» предложения они рекламируют в соцсетях, рассылают вредоносные ссылки в мессенджерах. Расчёт делается, прежде всего, на невнимательность человека, задача мошенников усыпить бдительность и украсть персональные данные и реквизиты банковских карт, чтобы потом похитить деньги. Важно помнить – если добровольно выдать злоумышленникам конфиденциальные сведения о счетах и картах, то банки не компенсируют потери», – комментирует заместитель Отделения Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Совет от эксперта Банка России и это касается не только периода распродаж – выбирайте только надёжные, известные вам интернет-магазины и сервисы, сохраняйте официальные адреса полюбившихся магазинов заранее в закладках браузера. Всегда внимательно проверяйте название сайта, часто поддельные адреса отличаются от оригинальных всего одним-двумя символами. Никогда не переходите по подозрительным ссылками из электронных сообщений и писем. Прежде чем вводить реквизиты карты на странице оплаты, удостоверьтесь, что используется безопасное соединение. Обязательно обновляйте антивирусные программы на своих гаджетах. И ещё один важный совет – для онлайн-покупок заведите отдельную карту и пополняйте её ровно на ту сумму, которую планируете потратить.