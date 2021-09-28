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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.21 14:30

В сфере атомной энергетики страны хотят работать почти 5000 россиян

В преддверии Дня работников атомной промышленности России, который отмечается сегодня,  эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, в атомной отрасли страны желают работать более 4890 россиян, при этом они могут претендовать на почти 1000 разнообразных вакансий, открытых за последнее время. В каком состоянии отрасль атомной энергетики, какие специалисты нужны и сколько им готовы платить - в коротком обзоре hh.ru.

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 6000 вакансий в сфере атомной энергетики, из них на сентябрь приходится около 1000 вакансий. По сравнению с прошлым годом российские компании увеличили число вакансий в атомсфере больше чем на треть. Наибольший спрос на работников испытывают московские (почти 1800 вакансий, или 29%), петербургские (почти 1300 вакансий, или 21%) и свердловские (почти 300 вакансий, или 5%) работодатели. Компании Ленинградской области также вошли в топ-10 регионов по спросу на работников для атомной энергетики (около 130 вакансий или 2% от общего числа вакансий по стране.

Работодатели атомной отрасли России ищут самых разнообразных специалистов. За последнее время существует большой спрос как на «белых воротничков» (инженеры, конструкторы, специалисты по охране труда, энергетики), так и на «синих воротничков» (мастера, сварщики, операторы). Есть и редкие вакансии по разным профессиям, связанным с атомной энергетикой: переводчик с русского на английский в атомной энергетике, метролог, лаборант химического анализа, дозиметрист, дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования, радиохимик, исследователь.

«Интересно, что в отличие от других профессиональных сфер российского рынка труда, где работодатели испытывают кадровый голод, из-за низкой активности соискателей, например, в строительной сфере или области общепита, россияне-соискатели заинтересованы в атомной отрасли и достаточно активно публикуют резюме. Так, уровень конкуренции на рынке труда за рабочее место в атомной отрасли страны сейчас средний – около 4-5 резюме на одну вакансию. В целом за последнее время россияне разместили почти 5000 резюме в атомной энергетике, из них на Москву приходится каждое третье, на Петербург каждое пятое, жители Ростовской области опубликовали 6% от общего объёма резюме. Подавляющее большинство соискателей в атомной сфере – мужчины, но есть почти 900 женщин-соискательниц. 44% россиян, желающих работать в изучаемой сфере, находятся в возрасте от 26 до 35 лет. 91% имеют высшее образование», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

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