В сфере государственного земельного надзора продолжается активное развитие цифровых технологий

В 2024 году Росреестром были разработаны новые сервисы для землепользователей и собственников земель.

Так, на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) в разделе «Деятельность - Государственный надзор - Государственный земельный надзор» реализован бесплатный сервис «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований», который позволяет каждому землепользователю самостоятельно проверить правильность использования своего участка.

Большим преимуществом указанного сервиса является возможность воспользоваться им без авторизации. Для прохождения самообследования землепользователю нужно знать кадастровый номер или адрес земельного участка. Если будут выявлены признаки нарушения земельного законодательства, то сервис даст рекомендации по их устранению.

Также у заинтересованных лиц появилась возможность подачи заявки через «Госуслуги» на проведение профилактического визита или консультации земельного инспектора. Заявление на профилактический визит можно подать по адресу: https://www.gosuslugi.ru/626705/1/form, а для консультации - по адресу https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form. Эти заявки будут рассмотрены надзорным органом в течение 10 рабочих дней.

«Данные сервисы разработаны с целью помочь гражданам разобраться в тонкостях земельного законодательства и избежать неприятных ситуаций, связанных с административной ответственностью или земельными спорами», - прокомментировала начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер.

Также земельные инспекторы напоминают, что ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается через портал «Госуслуги» по ссылке https://knd.gosuslugi.ru. Для этого в разделе «Подать жалобу / Основания подачи жалобы» следует выбрать основание «Не согласен с мерами, назначенными в отношении меня». Далее, после авторизации, в пункте «Что вы хотите обжаловать» указать «Продление срока исполнения предписания». И затем последовательно заполнить остальные разделы, прикрепить необходимые документы, подписать и отправить ходатайство.

«Внедрение цифровых сервисов открывает новые возможности для взаимодействия контролируемых лиц с надзорным органом, делая этот процесс проще и быстрее», – отметила Татьяна Швейцер.