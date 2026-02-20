В сфере государственного земельного надзора происходит технологическая революция

За последние годы цифровые инструменты кардинально изменили подход к контролю за использованием земель — от трудоёмких выездных проверок специалисты переходят к оперативному дистанционному мониторингу.

Глаза в небе и умные алгоритмы

Сегодня инспекторы располагают мощным арсеналом цифровых инструментов: спутниковые снимки высокого разрешения; беспилотные летательные аппараты (дроны); геоинформационные системы (ГИС) с аналитическими модулями.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, эти технологии позволяют в кратчайшие сроки выявлять наиболее распространённые нарушения, как нецелевое использование земельных участков; самовольное занятие территорий; несоблюдение границ земельных владений.

Главное преимущество нового подхода — оперативность. Если раньше на выявление и документирование нарушений могли уходить недели, то сейчас процесс занимает в разы меньше времени.

Сервис для собственников: проверка в два клика

Росреестр активно развивает цифровые сервисы, делая взаимодействие с надзорными органами максимально простым и прозрачным. Одним из знаковых достижений стал запуск бесплатного онлайн-инструмента «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований».

«Цифровизация земельного надзора — это не просто модернизация, а реальный инструмент для защиты прав землепользователей, - отмечает Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области. - Внедрение цифровых сервисов открывает новые возможности для взаимодействия контролируемых лиц с надзорным органом, делая этот процесс проще и быстрее».

Что дальше?

Развитие цифровых технологий в земельном надзоре продолжается. В ближайших планах — интеграция с региональными геоинформационными системами, расширение базы спутниковых снимков и внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушений.

Цифровизация земельного надзора становится взаимовыгодным решением: государство получает эффективный инструмент контроля, а собственники — надёжную защиту своих прав и интересов.