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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 11:30

В сфере малого и среднего предпринимательства в Мурманской области работают более 105 тысяч человек

В прошедшее воскресенье в России отмечался День предпринимательства. Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области сохраняется хорошая динамика развития предпринимательского сообщества.  

«Наши предприниматели инициативные, ответственные, безусловно, решительные, потому что на Крайнем Севере заниматься предпринимательской деятельностью, особенно в малом и среднем бизнесе, – непростая задача. И сегодня мы видим динамику развития МСП, это в том числе связано с инвестиционным климатом, который создан», – сказал губернатор.  

Глава региона напомнил, что с 2020 года в Мурманской области радикально снизили налоги для малого и среднего бизнеса.  

«Почти в шесть раз. Низкая налоговая ставка сохраняется по сей день. Помимо других мер поддержки, грантов, губернаторского старта и так далее. Действует комплекс, 51 мера поддержки для малого и среднего бизнеса, и они дают соответствующий эффект», – подчеркнул Андрей Чибис.  

Губернатор также отметил, что по итогам прошлого года в Мурманской области зарегистрировано 26 тысяч субъектов предпринимательства, более 28 тысяч самозанятых, а всего в сфере малого и среднего бизнеса работают более 105 тысяч человек.  

«Огромная цифра. То есть, эта сфера стала очень крупным для нашей области работодателем, и это принципиально важно. Наш регион сегодня абсолютный лидер по количеству резидентов Арктической зоны и по фактически вложенным инвестициям. Это ещё одна основа для экономической стабильности нашего субъекта федерации. Я благодарю наших предпринимателей за такую активную позицию, за партнёрство, готовность к диалогу. Это касается и крупного бизнеса, и МСП. Желаю быть успешными, всегда находить решение, предпринимать всё, что необходимо и добиваться успеха», – обратился глава региона к предпринимателям и сообщил, что в ближайшее время проведёт с ними встречу, где подробно обсудят дополнительные вопросы, инициативы и предложения.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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