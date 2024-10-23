В сфере розничной и оптовой торговли ищущим работу стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получить бонус в виде процента от продаж в дополнение к окладу. В III квартале 2024 года таких вакансий стало на 16% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом средние зарплатные предложения для новых сотрудников на таких позициях составили 72936 рублей в месяц за полный рабочий день.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на аналитику «Авито Работе», анализ данных показал, что работодатели наиболее часто предлагают бонусы в виде процентов от продаж кандидатам в сфере розничной и оптовой торговли. На эту отрасль приходится почти треть (31,9%) всех вакансий с таким форматом мотивации. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 52813 рублей в месяц за полный рабочий день, не считая дополнительных бонусов от продаж.

Маркетинг, реклама и PR делят второе место списка, составляя 8,1% от общего числа вакансий, подразумевающих бонусы от продаж. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новичков в профессии - около 63488 рублей в месяц без учёта бонусов и премий.

Третью строчку списка занимает сфера общественного питания с долей 6,7% от всех вакансий, предлагающих бонусы от продаж. Соискатели в этой области могут рассчитывать в среднем на 56622 рублей в месяц при полной занятости, а также на дополнительные бонусы, если они предлагаются в вакансии.

Средние зарплатные предложения рассчитываются из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, отмечается в публикации «РГ».