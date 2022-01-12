В сфере занятости и рынка труда в Апатитах отмечаются положительные тенденции

Администрация города Апатиты опубликовала сведения о ситуации на рынке труда по итогам на 31 декабря 2021 года. Как сообщается, изменения в сфере занятости и рынка труда г. Апатиты за январь-декабрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению по сравнению с 2020 годом снизился на 0,7 п.п. и составил на 31.12.2021 г. 1,0%, по состоянию на конец прошлого года в ОСТГ г. Апатиты зарегистрированы в поиске работы 348 человек., из них 323 безработных - на 37% меньше, чем в прошлом году.

В прошлом году за государственной услугой содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 2036 человек, что на 36% меньше, чем за тот же период 2020 года (3180 чел.).

Коэффициент напряженности на рынке труда на 31 декабря 2021 года составил 0,55 человек на 1 рабочее место (на 31.12.2020 г. – 0,9 человек на 1 рабочее место).

С начала прошлого года работодателями было заявлено 2587 вакансий, что на 14%; больше, чем за тот же период 2020 г. – 2276 вакансий. На 31 декабря число вакансий, заявленных в ОСТГ г. Апатиты, составило 736 ед. (в т.ч. – 18 ед. – квотируемые рабочие места для инвалидов).

За двенадцать месяцев 2021 года были трудоустроены 1248 человек, из них: инвалидов – 36 апатитчан, граждан предпенсионного возраста - 43 северянина, на временные общественно полезные работы (ВОПР) – 162 человека.