В сфере здравоохранения Мурманской области остаётся много сложных задач, несмотря на позитивные изменения и системную работу

В правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание, посвящённое реализации в 2025 году стратегического плана развития региона до 2030 года «На Севере – жить!» по направлению «Здравоохранение».

Во вступительном слове Андрей Чибис отметил, что здравоохранение остаётся одним из ключевых приоритетов для региона. За последние шесть лет объём финансирования системы вырос в полтора раза, что позволило практически полностью обновить медицинскую инфраструктуру: построено и отремонтировано 81 учреждение, включая поликлиники, амбулатории и ФАПы.

«В настоящее время идёт строительство хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера, капитальный ремонт хирургического корпуса ЦРБ Североморска, детской и взрослой поликлиник Апатитско-Кировской ЦРБ. По итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Мурманск в марте 2025 года даны поручения о модернизации взрослой областной больницы имени Баяндина и строительстве детской областной клинической больницы. Объекты включены в проект комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации», — сказал Андрей Чибис.

Комплексная программа поддержки медиков Мурманской области, включающая более 20 мер, признана одной из лучших в стране. Благодаря ей заработные платы врачей с 2018 года выросли на 69%, а среднего медицинского персонала – на 74%. По уровню доходов врачей регион занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе.

Особый акцент в докладе заместителя губернатора – министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева был сделан на системной работе по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

«Мы продолжаем активную целевую программу подготовки наших студентов. Сейчас более 360 целевиков во всех вузах страны по специалитету продолжают обучение, более 92 ординаторов и почти 300 студентов в медицинских колледжах», — сообщил Дмитрий Панычев.

Для жителей отдалённых населённых пунктов продолжает работу проект «Медицинский шаттл». В сентябре 2025 года, по просьбам пациентов, был добавлен новый маршрут из ЗАТО Александровск. Всего с начала года совершено более 740 выездов, помощь получили свыше 12 тысяч человек.

Активно развиваются профилактические направления. В рамках губернаторского проекта «Витаминизация» экспресс-тестирование на дефицит витамина D прошли уже более 21 тысячи северян. Все, у кого был выявлен недостаток, бесплатно получили препарат для его коррекции.

Одним из ключевых направлений остаётся цифровая трансформация здравоохранения. Более 34 тысяч жителей используют «Мобильный личный кабинет», проводятся телемедицинские консультации. Пилотным проектом стало внедрение систем дистанционного мониторинга здоровья для детей с хроническими заболеваниями и представителей «серебряного» поколения.

«В рамках соглашения со «Сбером» 2000 семей получили специальные камеры для дистанционного осмотра лор-органов у детей. Это позволяет врачу удалённо получать данные и минимизировать необходимость частых поездок в медучреждения, особенно для жителей отдалённых районов», — пояснил Андрей Чибис.

Особое внимание уделяется разработке Стандарта арктической медицины – новой модели организации помощи с учётом специфики северных территорий. Проект стандарта уже прошёл согласование в Минздраве России и будет доработан до 1 октября 2025 года. После утверждения его положения планируется апробировать в медицинских организациях Мурманской области.

В ходе обсуждения доклада губернатор Андрей Чибис обратил внимание на поступившее к нему обращение врача из Мурманской областной детской клинической больницы, у которого после реорганизации учреждения была снижена гарантированная часть зарплаты.

«Это возмутительно и несправедливо. Главный врач должен понести ответственность за такую ситуацию. Дмитрий Вячеславович, поручаю взять это дело на личный контроль и провести проверку по другим реорганизованным учреждениям. Зарплата медиков не должна уменьшаться из-за реорганизации – это вопрос справедливости и уважения к людям, которые каждый день спасают здоровье пациентов. Необходимо восстановить справедливость и выплатить врачу деньги», — заявил Андрей Чибис.

Дмитрий Панычев подтвердил, что поручение будет немедленно исполнено.

Подводя итоги заседания, губернатор Андрей Чибис отметил, что, несмотря на позитивные изменения и системную работу, в сфере здравоохранения остаётся много сложных задач, требующих постоянного внимания. Приоритетами остаются дальнейшее укрепление материально-технической базы, борьба за каждого специалиста и внедрение цифровых решений, повышающих комфорт для пациентов.

