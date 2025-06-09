В сфере здравоохранения Мурманской области зафиксирована положительная динамика по многим направлениям

Сегодня в рамках оперативного совещания подвели итоги работы системы здравоохранения. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в 2024 году завершены национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», а с 2025 года сфера вошла в четыре новых нацпроекта, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» на развитие инфраструктуры медорганизаций направлено 3,6 млрд рублей. Закуплено и введено в эксплуатацию 647 единиц медоборудования на сумму порядка 1 млрд рублей, в том числе благодаря федеральному финансированию.

«Мурманская область – одна из лидеров в стране по динамике ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, мы вошли в топ-3 регионов по количеству спасённых жизней. Отмечу, что это оценка федерального Минздрава», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что кадровое обеспечение – один из приоритетов работы регионального правительства.

«С 2019 по 2024 год привлечены 725 врачей, а за последние два года сальдо составило +195 специалистов. Нам удалось совершить перелом. Будем работать и дальше в этом направлении. В 2024 году по программе «Земский доктор» привлечены 20 врачей и 3 фельдшера, а в 2025 году мы ждём 45 новых специалистов-целевиков», – акцентировал Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона отметил, что зарплаты медицинских работников региона остаются одними из самых высоких: 3-е место в Северо-Западном федеральном округе и 11-е в России.

«Для повышения эффективности медицинской помощи мы меняем структуру здравоохранения, в том числе путем укрупнения учреждений. Сокращение количества подведомственных организаций позволит сэкономить на том, что не связано напрямую с работой с людьми и повысить доступность оказания медпомощи северянам», – отметил губернатор.

В рамках плана «На Севере – жить!» в регионе активно развивается выездная помощь. В 2024 году в рамках выезда бригад врачей-специалистов областного уровня осмотрено более тысячи человек; бригад врачей-специалистов ЦРБ – более 26 тысяч человек. Кроме того, действует 14 маршрутов медицинских шаттлов, а также один рейсовый «Кировск-Апатиты-Кировск». Благодаря этой работе на консультации и исследования доставили более 11 тысяч пациентов, что выше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых.

«В рамках плана «На Севере – жить!» за 2022–2023 годы было открыто 14 новых направлений лечения и диагностики. В 2024 год – ещё 4 направления. Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2024 году получили 7228 пациентов, при этом доля ВМП, оказываемой на территории нашей области, составляет более 75%», – сказал Андрей Чибис.

Также Министерством здравоохранения Мурманской области совместно со «Сбером» и Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова реализуется проект дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями: гипертензией, диабетом и детей с ЛОР-заболеваниями. На 1 июня 2025 года в программе приняли участие 6214 пациентов.

«Наши проекты дают результаты: продолжается программа «Витаминизация», которая уже охватила 73 тысячи человек, проект «На Севере – малыш» создаёт комфортные условия для планирования и сопровождения семьи, а «Северное долголетие» обеспечивает диспансеризацию 70% северян старшего возраста. Кроме того, мы разрабатываем стандарт Арктической медицины», – сказал Андрей Чибис.

Помимо этого, за шесть лет отремонтировано 18 поликлиник и отделений, построено 13 амбулаторий и 19 ФАПов. Потребность в ФАПах закрыта на 100%. Отремонтировано и реконструировано 31 медицинское учреждение – 94% от общего количества.

«Ведётся строительство хирургического корпуса Мурманского областного онкодиспансера и модернизация взрослой областной больницы им. П.А. Баяндина. Также в планах строительство в Мурманске новой детской областной клинической больницы. Эти объекты внесены в перечень поручений Президента России Владимира Путина», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в области здравоохранения зафиксирована положительная динамика во многих сферах.

«Это объективные интегральные показатели: рост продолжительности жизни, ранней диагностики, количеству спасенных жизней. Но перед нами стоит масса задач. Мы продолжим инвестировать в отрасль и донастраивать систему, в том числе укрупнять учреждения, чтобы снизить административные издержки и направить средства на материальное обеспечения и зарплаты медперсоналу. Напомню, что план мы детально обсудили на профильной расширенной коллегии. Важно четко воплощать его и оперативно реагировать на запрос жителей», – заключил губернатор.

В обсуждении этого вопроса принимал участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил: «Развитие системы здравоохранения – один из важнейших приоритетов для депутатов областной Думы. Наша общая цель - обеспечение высококачественной медицинской помощи для всех северян. Поэтому в региональном парламенте последовательно поддерживаются инициативы, направленные на решение системных вопросов в этой сфере, поддержку медицинских работников. Так, на недавнем заседании Думы депутаты единодушно одобрили инициативу Губернатора о продлении до 2028 года срока действия закона о социальной поддержке медицинских работников по выплате компенсации стоимости аренды жилья».

Подробнее о результатах работы, а также о перспективах развития отрасли в докладе вице-губернатора – министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.