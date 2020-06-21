«В шахматном порядке» - установлены правила проведения Парада Победы в Мурманской области

В Мурманской области Парад Победы 24 июня пройдёт с соблюдением противоэпидемических правил, с учётом предложений главного санитарного врача региона. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Андрей Чибис.

Как следует из документа, при проведении военных парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Мурманске и столице Северного флота - Североморске участие несовершеннолетних детей исключено. Почётные гости праздника - ветераны и все участники торжественного парада предварительно пройдут тестирование на коронавирус, а 24 июня - обязательную термометрию. Также в день проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры. После размещения участников на трибуне с соблюдение социальной дистанции (в шахматном порядке) маски разрешается снять.

Как пишет Министерство информационной политики Мурманской области, в целях минимизации риска распространения COVID-19 северяне смогут наблюдать за военным парадом из дома. Трансляция будет организована на телеканале «Арктик-ТВ», на сайтах murmansk-pobeda.ru, murman.tv и арктик-тв.рф. Кроме того, увидеть шествие жители области смогут в социальных сетях на личной странице губернатора Андрея Чибиса, в официальной группе правительства Мурманской области, а также в сообществах «Мурманск», «Регион 51», «Арктик-ТВ», ТВ-21 и «Пауэр Хит Радио».