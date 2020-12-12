ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди питаются микропластиком и выпускают куклы коронавирусного периодаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Сексуальные блоки/комплексы, или Неумение жить телом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.20 12:00

В «шахматном» порядке - уточнены правила посещения кинотеатров и филармонии

Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией позволила ослабить ряд ограничений – с 17 декабря в регионе начнут работу кинотеатры, кинозалы и Мурманская областная филармония. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на вчерашнем брифинге. Исключение – кинотеатры в Кандалакшском районе.

Учреждения должны соблюдать ряд условий. Рассадка зрителей в «шахматном» порядке из расчёта 50% от количества посадочных мест в зале. Между сеансами должны быть установлены интервалы не менее 30 минут для проветривания и уборки зала. Продажа билетов в кинотеатры – бесконтактным способом с использованием автоматов, мобильных приложений и так далее.

Театры региона остаются закрыты до особого распоряжения.

«Что касается театров, то их открытия придётся подождать. Детские представления мы пока разрешить не можем, потому что это приведёт к скоплению детей и взрослых из разных детских садов и повысит риски заражения. В одном из мурманских театров среди сотрудников и актеров есть несколько случаев заболевания коронавирусом, поэтому открытие невозможно из-за карантина», – пояснил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор уточнил условия проведения уличных ярмарок, которые также разрешены в регионе в период новогодних каникул. Продавцы будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки. Торговые объекты разместятся друг от друга на расстоянии, позволяющем обеспечить соблюдение социальной дистанции покупателями. Не реже одного раза в четыре часа будет проводиться обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. Проведение на открытом воздухе также снижает риски заболевания, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Алексей
12.12.20 07:38
Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая.
Комментарий к новости:Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:50«Дикая охота короля Стаха». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика