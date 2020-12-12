В «шахматном» порядке - уточнены правила посещения кинотеатров и филармонии

Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией позволила ослабить ряд ограничений – с 17 декабря в регионе начнут работу кинотеатры, кинозалы и Мурманская областная филармония. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на вчерашнем брифинге. Исключение – кинотеатры в Кандалакшском районе.

Учреждения должны соблюдать ряд условий. Рассадка зрителей в «шахматном» порядке из расчёта 50% от количества посадочных мест в зале. Между сеансами должны быть установлены интервалы не менее 30 минут для проветривания и уборки зала. Продажа билетов в кинотеатры – бесконтактным способом с использованием автоматов, мобильных приложений и так далее.

Театры региона остаются закрыты до особого распоряжения.

«Что касается театров, то их открытия придётся подождать. Детские представления мы пока разрешить не можем, потому что это приведёт к скоплению детей и взрослых из разных детских садов и повысит риски заражения. В одном из мурманских театров среди сотрудников и актеров есть несколько случаев заболевания коронавирусом, поэтому открытие невозможно из-за карантина», – пояснил Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор уточнил условия проведения уличных ярмарок, которые также разрешены в регионе в период новогодних каникул. Продавцы будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки. Торговые объекты разместятся друг от друга на расстоянии, позволяющем обеспечить соблюдение социальной дистанции покупателями. Не реже одного раза в четыре часа будет проводиться обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами. Проведение на открытом воздухе также снижает риски заболевания, сообщает региональное Министерство информационной политики.