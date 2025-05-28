В шести образовательных учреждениях Мурманска идут капитальные ремонты

Четыре школы и два детских сада в городе-герое в этом году вошли в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». Работы в лицее №2, гимназиях №№2, 3 и 5, прогимназии №61, детских садах №№58 и 87 в рамках программы и стратегического плана «На Севере - жить!» стартовали в апреле, чтобы 1 сентября ребята могли вернуться в обновленные классы и группы.

Выбор объектов капремонта неслучаен: пять из шести зданий 1960-х годов постройки, а гимназия №3 в этом году отметила 90-летие — школа на улице Челюскинцев, 14 построена в далеком 1935 году. Все, от кровель и фасадов до внутренних коммуникаций старых корпусов, будет обновлено.

Гимназия №5 (ул. Карла Маркса, 13) построена в 1961 году и за 64 года ни разу капитально не ремонтировалась. На сегодняшний день рабочие заняты подготовкой фасада. Затем стены будут оштукатурены, покрыты утеплителем и окрашены. Одновременно идёт реконструкция инженерных сетей. Внутри здания полы и стены готовы к чистовой отделке. На первом этаже и лестнице ведётся укладка плитки и монтаж профиля под потолки.

Исторический облик школы будет сохранён, а вот интерьер, по словам директора гимназии №5 Ирины Каминской, ждут изменения.

— У нас не очень широкие коридоры, а детям нужно пространство. Мы решили перенести раздевалку, а при входе сделать большую зону для общения детей, — привела пример руководитель гимназии.

27 мая на объекте прошла выездная проверка хода работ с участием представителей Министерства образования Мурманской области, комитета по образованию администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, родительского комитета. Проверяющие отметили, что работы ведутся в соответствии с графиком.

— Важно, что в этой работе участвует не только строительная организация, но и родители с педагогами контролируют процесс, — подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

По завершении основных ремонтных работ в здании будет смонтирована система противопожарной защиты, охранно-тревожная сигнализация и система видеонаблюдения. Кроме того, в учреждении появится новая мебель и школьное оборудование.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30061&page=1