В школах и колледжах Мурманской области открыли ещё 17 муралов, посвящённых героям Кольского Заполярья

Федеральный патриотический проект «Лица героев» стартовал в школах Мурманской области в 2023 году и реализовывается по решению губернатора Андрея Чибиса. В образовательных организациях региона уже были открыты 17 муралов, посвящённых северянам. В преддверии Дня Победы их открыли ещё в 15 школах и двух колледжах.

В школе №280 в Оленьей Губе мурал посвящён Денису Опарину, Герою Российской Федерации. Денис Александрович связал жизнь со службой в Военно-морском флоте. Погиб в 2019 году после пожара на автономной глубоководной станции, проводившей батиметрические работы в Баренцевом море.

В школе №7 Кировска – Николаю Какурину. В ноябре 2023 года ушёл добровольцем на военную службу по контракту в зону специальной военной операции. Погиб в феврале 2024 года, освобождая Авдеевку, ДНР.

В школе №4 в Полярных Зорях – Борису Сафонову, дважды Герою Советского Союза. В августе 1933 года призван в Красную Армию. С началом Великой Отечественной войны отличился в воздушных боях с люфтваффе, совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 вражеских самолётов и пять в группе.

В школе №3 Никеля – Анатолию Бредову, Герою Советского Союза. Призван в ряды Красной Армии в апреле 1942 года. Анатолий Бредов героически погиб, уничтожив в бою десятки немцев, не сдавшись в плен и воодушевив своим примером солдат стрелкового полка, которые смогли занять высоту Придорожную.

В школе №19 в Заполярном – Макару Янкову, его имя носит школа. Во время Великой Отечественной войны, имея бронь, Макар Янков ушёл добровольцем в действующую армию. В ноябре 1944 года Макар Родионович был награждён орденом «Отечественной войны I степени» посмертно.

В школе №9 Заполярного появился мурал, посвящённый Павлу Стрельцову, Герою Советского Союза, участнику Петсамо-Киркенесской операции. В 1944 году Павел Стрельцов возглавил группу разведчиков, которая переправилась через реку Печенга (Петсамойоки) и вышла на берег, занятый противником. 26 октября 1944 года в бою с фашисткими егерями Павел Васильевич закрыл собой амбразуру и героически погиб.

В школе №23 в Линахамари – Александру Шабалину, дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу. Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг. В годы Великой Отечественной войны командовал отрядом торпедных катеров.

Этому же герою посвятили муралы в школах №10 Североморска и гимназии №6 Мурманска.

В общеобразовательной школе Варзуги – Лерию Казакову, педагогу, кандидату сельскохозяйственных наук. Лерий Александрович создал в Варзуге Сельский парк – на пустыре в несколько гектаров растут и цветут более 200 растений. Всю жизнь и трудовую деятельность Лерий Казаков посвятил сохранению и восстановлению природы Кольского края.

В школе №1 Североморска – Ивану Сивко, Герою Советского Союза, морскому пехотинцу, имя которого носит сама школа. В бою в августе 1941 года в районе реки Большая Западная Лица Иван Сивко прикрывал отход подразделения, удерживая позицию. Последней гранатой подорвал себя и окруживших его вражеских солдат.

В школе №5 Североморска – Никите Нильцигаеву, выпускнику этой школы. В марте 2022 года Никита Ницильгаев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Посмертно награждён Орденом Мужества.

Герой мурала школы №11 Североморска – Борис Фулик, генерал-лейтенант, участник войны с 1941 года. Попал в плен, содержался в концлагере на острове Эзель. Бежал, вернулся в часть, был разжалован в рядовые, но затем восстановлен в офицерском звании.

В общеобразовательной школе №3 Ковдорского округа – Валерию Медведеву, рядовому, механику-водителю БМП. С октября 1983 Валерий Медведев служил в республике Афганистан. Участвовал в 18 боевых операциях. В ноябре 1984 года при обезвреживании мин броней боевой машины, прикрывая сапёров, Валерий Валентинович получил смертельное ранение. Посмертно награждён орденом Красной звезды.

В школе №7 Мончегорска – Петру Алексееву, рядовому мотострелкового батальона 200 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота. Участник специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность Пётр Алексеев посмертно награждён Орденом Мужества.

В Мурманском индустриальном колледже – Дмитрию Кузьмину, старшему мичману, сотруднику Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Западному арктическому региону. Награждён посмертно медалью «За отличие в охране государственной границы».

В Кольском транспортном колледже – Ивану Кабанову, Герою Российской Федерации, старшему лейтенанту, участнику специальной военной операции. В октябре 2022 года в ходе ожесточённого боя группа Ивана Кабанова уничтожила 14 военнослужащих ВСУ и вывела из строя две единицы бронетехники, сам офицер уничтожил пять националистов, в рукопашной схватке с противником получил смертельное ранение.

Фото: https://gov-murman.ru